Swimcup in Lausanne : Weltmeister Marco Koch schwimmt zum nächsten Sieg

Beim Swimcup auf der 25-Meter-Bahn in Lausanne ließ der Weltmeister aus Darmstadt über 100 Meter Brust die Konkurrenz erneut hinter sich und siegte in starken 57,30 Sekunden. Dabei verwies er 50-Meter-Brust-Weltmeister Cameron van der Burgh (Südafrika) auf Rang zwei (57,90).

Nur knapp geschlagen geben musste sich Marco Koch über seine Nebenstrecke der 100 Meter Lagen. In 53,18 Sekunden belegte er hinter Kurzbahn-Weltmeister Michael Andrew aus den USA (53,11) den zweiten Platz. Dritter wurde in 53,39 Sekunden Philip Heintz, Lagenspezialist und Kurzbahn-Vizeweltmeister über 200 Meter Lagen.

Der Heidelberger kam bereits zuvor am ersten Tag des Meetings am Genfer See zu einem überlegenen Sieg in 1:54,25 Minuten über 200 Meter Schmetterling. Einen weiteren dritten Rang gab es für ihn in 23,51 Sekunden über 50 Meter Schmetterling.

17.Dez.2016

