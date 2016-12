Nach McLaren-Report : Weltverband sagt Bob und Skeleton-WM 2017 in Sotschi ab

Am Ende wurde der Druck der einzelnen Nationen auf den Weltverband IBSF so groß, dass die Bob- und Skeleton-WM im Februar in Sotschi abgesagt werden musste. Nutznießer könnte Deutschland werden. BSD-Präsident Trautvetter gab bereits Plan B in Auftrag.