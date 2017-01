Deutsche Athleten in Topform : Antholz-Weltcup wird mit Massenstart und Staffel beendet

1 von 1 Foto: Andrea Solero 1 von 1

Die deutschen Biathleten wollen zum Abschluss des Weltcups in Antholz ihre Erfolgsserie ausbauen. Und das Selbstvertrauen der Deutschen ist groß.

Denn bisher räumten Laura Dahlmeier mit ihrem Sieg im Einzel und Rang zwei im Massenstart, Nadine Horchler als Massenstart-Gewinnerin und die Männer mit dem ersten Staffelsieg seit fast zwei Jahren prächtig ab. «Aber man merkt schon, dass das zweite Trimester sehr anstrengend ist», sagte Dahlmeier.

Sie ist am Sonntag (14.45) Staffel-Schlussläuferin. Das Team komplettieren Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Hildebrand.

Simon Schempp geht in seinem «Wohnzimmer» am Sonntag (11.00 Uhr) mit Podestchancen in den Massenstart. Der Uhinger, der in Südtirol in den letzten drei Jahren fünf Siege und einen zweiten Platz holte, hat wie Erik Lesser, Benedikt Doll und Arnd Peiffer Selbstvertrauen nach dem tollen Staffelerfolg.

Abzuwarten bleibt allerdings, wie der Schwabe den anstrengenden Schlussspurt gegen den Norweger Emil Hegle Svendsen wegsteckt. Denn Frankreichs Superstar Martin Fourcade und Russlands Staffel-Olympiasieger Anton Schipulin, der das Einzel gewann, schonten sich in der Staffel.

