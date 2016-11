Operation erfolgreich : Bandscheibenvorfall beendet Saison von Staubitzer

1 von 1 Foto: Christian Bruna 1 von 1

«Die Operation verlief gut und war unabdingbar», sagte der Arzt Philipp Tanner laut Mitteilung des Deutschen Skiverbands. «Aktuell geht es mir gut, und wer mich kennt, weiß, dass ich Rückschläge gut verarbeiten kann. Mein Ziel ist es, in der Olympia-Saison wieder voll anzugreifen», sagte Staubitzer. Mit Rang zwölf beim Riesenslalom in Sölden hatte er die halbe WM-Norm erfüllt.

Die Weltmeisterschaften sind im Februar in St. Moritz. Staubitzer kann in sechs Wochen mit der Reha beginnen, in diesem Winter aber kein Rennen mehr fahren. Dopfer hatte sich vor einer Woche im Training das Schien- und Wadenbein gebrochen und kann erst in sechs Monaten wieder Skifahren.

von dpa

erstellt am 26.Nov.2016 | 19:11 Uhr

