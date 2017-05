Todesursache nicht genannt : Bob-Olympiasieger Holcomb mit 37 Jahren tot aufgefunden

vergrößern 1 von 1 Foto: Urs Flueeler 1 von 1

Die Todesursache wurde nicht genannt. Holcomb nahm für sein Land an drei aufeinanderfolgenden Olympischen Winterspielen teil und gewann 2010 in Vancouver als Pilot des Viererbobs mit seiner Mannschaft die Goldmedaille - die erste eines US-Teams in dieser Disziplin seit 1948. Bei den Winterspielen in Sotschi holte er 2014 jeweils Bronze im Zweier- und Viererbob.

Holcomb litt unter der Augenkrankheit Keratokonus und während seiner Laufbahn teils unter starken Sehstörungen. In seiner Autobiografie schrieb der Sportler über den Umgang mit seiner Depression und einen Selbstmordversuch im Jahr 2007, als er sich wegen der Augenprobleme mit einem drohenden Karriereende konfrontiert sah.

Mitteilung des Olympischen Komitees der USA

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 07:26 Uhr