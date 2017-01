Grandiose Aufholjagd : Deutsche Männer-Staffel Dritter in Ruhpolding

Was für eine Aufholjagd der Männer-Staffel. Dank einer grandiosen Energieleistung schafft es das Biathlon-Quartett beim Heim-Weltcup in Ruhpolding noch auf das Podest. Was schaffen die Frauen?