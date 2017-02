Favoriten Jansrud, Paris, Feuz : Deutsche Speedfahrer mit Außenseiterchancen im WM-Super-G

1 von 1 Foto: Angelika Warmuth 1 von 1

Andreas Sander und Josef Ferstl gelang in diesem Winter bereits jeweils schon ein fünfter Platz im Super-G, beide trauen sich auch noch bessere Ergebnisse zu. Für Thomas Dreßen ist das erste WM-Rennen seiner Karriere vor allem wichtig, um Erfahrung zu sammeln.

Favoriten für das zweite Rennen auf der Corviglia - am Dienstag verpasste Viktoria Rebensburg als Vierte die Medaillen knapp hinter Weltmeisterin Nicole Schmidhofer (Österreich), Tina Weirather (Liechtenstein) und Lara Gut (Schweiz) - sind andere. Der Norweger Kjetil Jansrud steht mit dem Selbstvertrauen aus drei Siegen in den vier Super-Gs des Weltcup-Winters am Start. Auch Dominik Paris aus Südtirol oder Lokalmatador Beat Feuz aus der Schweiz haben gute Chancen auf ein Top-3-Resultat.

Im Anschluss an das WM-Rennen haben die Damen um Rebensburg und Kira Weidle ihr erstes Abfahrtstraining für den Wettkampf am Sonntag.

DIE STRECKE: Start auf 2 645 Meter Höhe, Ziel auf 2 040 Metern, macht bei 605 Metern Höhendifferenz eine Streckenlänge von 2 196 Metern.

DIE FAVORITEN: Kjetil Jansrud (Norwegen), Dominik Paris (Italien), Beat Feuz (Schweiz)

MEDAILLENGEWINNER 2015: Gold: Hannes Reichelt (Österreich), Silber: Dustin Cook (USA), Bronze: Adrien Théaux (Frankreich)

DEUTSCHE STARTER: Andreas Sander (SG Ennepetal), Josef Ferstl (SC Hammer), Thomas Dreßen (SC Mittenwald)

erstellt am 07.Feb.2017 | 15:59 Uhr