Titelkämpfe in Hochfilzen : Doping-Razzia vor Biathlon-WM - Kasachen starten

«Wir vertrauen voll auf die Ermittlungen der Behörden, denn bisher wissen wir nicht, ob es sich um verbotene Substanzen oder verbotene Methoden handelt. Erst dann können wir Maßnahmen treffen», sagte Resch auf einer Pressekonferenz. Man werde alles tun, um die Ermittlungen voranzubringen.

Kurz vor dem Start der Biathlon-Weltmeisterschaft hatte die österreichische Polizei eine Doping-Razzia in den Teamunterkünften der Kasachen in Hochfilzen durchgeführt. Laut einer Mitteilung des Bundeskriminalamtes wurden bei der am 8. Februar durchgeführten nächtlichen Durchsuchung zahlreiche medizinische Produkte und Medikamente sichergestellt. Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka stellte fest: «Die Polizei wird alles daran setzen, die strafrechtliche Verantwortlichkeit zu klären.»

Mitteilung Bundeskriminalamt

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 13:41 Uhr

