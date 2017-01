«Form und Weg stimmen» : DSV-Springerinnen knapp am Podest vorbei

1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Die deutschen Skispringerinnen haben auch ohne dritten Podestplatz in diesem Winter ein positives Fazit für das Wochenende im japanischen Zao gezogen.

«Ich bin sehr zufrieden mit unserem Team. Wir haben mannschaftlich eine sehr geschlossene Leistung gezeigt», sagte der verantwortliche Trainer Christian Bruder. Nach dem vierten Rang von Weltmeisterin Carina Vogt kam Katharina Althaus (92 und 96 Meter) am folgenden Tag als beste Deutsche auf Rang fünf. «Form und Weg stimmen, das macht uns durchaus zufrieden momentan», sagte Bruder knapp fünf Wochen vor der Weltmeisterschaft in Lahti.

Mit Althaus, Vogt (7.) und Svenja Würth (13.), die nur wegen eines Sturzes eine Top-Ten-Platzierung verpasste, haben die Skispringerinnen derzeit gleich drei Hoffnungsträgerinnen für den Saisonhöhepunkt. Bereits in der kommenden Woche soll der aufsteigende Trend im rumänischen Rasnov bestätigt werden. «Da wollen wir wieder angreifen und um das Podest mitspringen», kündigte Bruder an.

In der Spitze führte bei dem vergangenen Weltcup kein Weg an den Japanerinnen vorbei. Yuki Ito feierte mit Sprüngen auf 100 und 94,5 Meter den zweiten Sieg innerhalb von zwei Tagen. Sie verwies ihre Landsfrau Sara Takanashi, die weiter souverän den Gesamtweltcup anführt, um 0,8 Punkte auf Platz zwei. Der dritte Rang ging an Maren Lundby aus Norwegen.

