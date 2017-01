Nach Doppelsieg in Ruhpolding : Finnin Mäkäräinen bleibt im Biathlon-Weltcup

1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

Sie werde jetzt alles tun, um bei der WM in Hochfilzen fit zu sein. Mäkäräinen hatte zuvor mit einem Start bei der Langlauf-Weltmeisterschaft in ihrer Heimat geliebäugelt.

Um bei den Titelkämpfen in Lathi teilnehmen zu können, hätte sie auf einen Start beim am Donnerstag in Südtirol beginnenden Biathlon-Weltcup verzichten müssen. Stattdessen hätte Mäkäräinen beim Langlauf-Weltcup in Ulricehamn/Schweden die Norm für die WM vom 22. Februar bis 5. März in ihrer Heimat erfüllen müssen.

von dpa

erstellt am 16.Jan.2017 | 08:47 Uhr