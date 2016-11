Bing auf Platz 19 : Finnischer Sieg bei Langlauf-Weltcup

Der Finne Iivo Niskanen hat überraschend das erste Distanzrennen im Langlauf-Weltcup der neuen Ski-Saison gewonnen. In Kuusamo kam der Lokalmatador über 15 Kilometer in der klassischen Technik in 35:27,6 Minuten zum Sieg.