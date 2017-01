Wank rückt nach : Freund pausiert beim Skisprung-Weltcup in Wisla

Severin Freund legt nach seinem vorzeitigen Aus bei der Vierschanzentournee eine Weltcuppause ein. Der Skisprung-Weltmeister wird am Wochenende wie erwartet nicht in Wisla an den Start gehen, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit.