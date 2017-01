Weltcup in Oberstdorf : Kein Podestplatz für deutsche Springerinnen

1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

Als beste DSV-Starterin kam Svenja Würth mit 119 und 112 Metern auf den siebten Rang. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Carina Vogt wurde Achte, Katharina Althaus kam auf Platz zehn.

Eine Klasse für sich war einmal mehr Sara Takanashi, die wie schon am Vortag die Konkurrenz nach Belieben dominierte. Mit Weiten von 124 und 129 Metern feierte die Japanerin ihren 49. Weltcupsieg. Ema Klinec aus Slowenien lag als Zweite fast 30 Punkte hinter der Seriensiegerin. Dritte wurde die Russin Irina Awwakumowa.

Am Samstag hatten die DSV-Springerinnen den zweiten Podestplatz in der WM-Saison nach dem dritten Rang von Anna Rupprecht in Lillehammer nur knapp verpasst. Althaus wurde mit 119,5 und 124 Metern Vierte, Vogt verbuchte als Fünfte mit 117 und 122,5 Metern ebenfalls ihr bestes Saisonergebnis. Takanashi siegte mit 131 und 129 Metern vor Awwakumowa, die im Finale mit 132 Metern einen Frauen-Schanzenrekord aufstellte. Dritte wurde Yuki Ito aus Japan.

von dpa

erstellt am 08.Jan.2017 | 18:08 Uhr