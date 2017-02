DSV ohne Medaillen-Chancen : Kira Weidle einzige deutsche Starterin in der WM-Kombination

In der Kombination am Freitag (10.00 und 13.00 Uhr) hat der Deutsche Skiverband keinerlei Medaillen-Chancen und mit Kira Weidle auch nur eine Skirennfahrerin am Start.