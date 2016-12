«Genug ist genug» : Lettisches Skeleton-Team will WM in Sotschi boykottieren

Angesichts der massiven Dopingvorwürfe gegen Russland will Lettland die Skeleton-Weltmeisterschaften 2017 in Sotschi boykottieren. «Genug ist genug», teilte das lettische Skeleton-Team am Sonntag mit Blick auf zweiten McLaren-Bericht über systematisches Staatsdoping mit.