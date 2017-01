In Tarvisio : Paralympicssiegerin Rothfuss holt WM-Gold

1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

Die 27-Jährige verwies nach zwei Läufen in 2:22,42 Minuten mit 0,7 Sekunden Vorsprung die schon mit drei Titel dekorierte Top-Favoritin Marie Bochet aus Frankreich auf Rang zwei. «Diese Medaille ist mir noch mehr wert als Slalom-Gold in Sotschi», sagte Rothfuss, der von Geburt an der linke Unterarm fehlt. Rothfuss hatte zuvor in der stehende Klasse bereits zweimal Silber und einmal Bronze geholt.

Die fünfmalige Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber kam im teils sehr flachen Streckenprofil nicht richtig in Fahrt. Die Monoskifahrerin sicherte sich hinter ihrer österreicheischen Dauerrivalin Claudia Lösch Silber. Nach zweimal Gold und einmal Silber ist es auch für die querschnittgelähmte 24-Jährige die vierte Medaille im vierten Rennen.

Kein gutes Pflaster ist Tarvisio für Georg Kreiter. Der Doppelweltmeister von 2015 verpasste auch im Riesenslalom die Titelverteidigung und schied wie bereits in der Superkombination nach dem ersten Durchgang aus.

30.Jan.2017