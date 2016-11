3000-Meter-Rennen : Pechstein wird Vierte bei Weltcup in Nagano

1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

In 4:05,51 Minuten gewann die routinierte Läuferin klar das Duell gegen die deutsche Meisterin Bente Kraus (Berlin), die mit 4:08,52 drei Sekunden langsamer war und nur Elfte wurde. In 4:03,56 siegte die Tschechin Martina Sábliková.

Pechstein lief fünf Sekunden schneller als in der Vorwoche beim Auftakt in Harbin/China, wo ihr mit einem Sieg in der B-Gruppe wieder der Aufstieg zu den Besten gelungen war. Das Eis von Nagano liegt der Olympiasiegerin: 1998 gewann sie Gold über 5000 Meter mit Weltrekord, hinzu kam die Silbermedaille über 3000 Meter hinter Gunda Niemann-Stirnemann.

Wettkampf-Kalender der ISU

DESG auf Twitter

von dpa

erstellt am 18.Nov.2016 | 08:47 Uhr