Sieg an Worley : Rebensburg in Riesenslalom als 23. abgeschlagen

Sestriere (dpa) - Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat beim Riesenslalom von Sestriere eine herbe Enttäuschung erlebt. Die Kreutherin kam am Samstag nur auf den 23. Platz - so weit hinten wurde sie in ihrer Spezialdisziplin seit Dezember 2013 nicht mehr geführt.