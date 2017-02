Sieg beim Heim-Weltcup : Rodlerin Geisenberger gewinnt in Oberhof knapp vor Hüfner

1 von 1 Foto: Martin Schutt 1 von 1

In einem erneut packenden Zweikampf setzte sich die 29-Jährige an ihrem Geburtstag mit einer Tausendstelsekunde Vorsprung vor Rekord-Weltmeisterin Tatjana Hüfner durch. «Das ist der Geburtstagsbonus heute», sagte sie im Anschluss der ARD. «Bei einem Tausendstel kann man nicht von Können reden, da hatte ich heute einfach das Glück auf meiner Seite.» Zwei Weltcups vor Saisonende baute die Bayerin damit ihren Vorsprung in der Gesamtwertung auf 77 Punkte auf die zweitplatzierte Hüfner aus.

«So ist halt der Sport», sagte Hüfner. «Das ist quasi ihr Geburtstagsgeschenk.» Den dritten Platz holte sich die Russin Tatjana Iwanowa. Dajana Eitberger aus Ilmenau fuhr auf den vierten Rang.

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 11:46 Uhr

