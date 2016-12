Deutsche abgeschlagen : Ross führt nach Kombi-Abfahrt in Val d'Isère

Val d'Isère (dpa) - Die amerikanische Skirennfahrerin Laurenne Ross liegt beim Weltcup-Kombinationsrennen in Val d'Isère nach der Abfahrt in Führung. Die 28-Jährige geht ab 14.00 Uhr mit 0,32 Sekunden Vorsprung auf Cornelia Hütter aus Österreich in den entscheidenden Slalom.