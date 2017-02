Exoten in Dresden am Start : Shorttrackerin Seidel gibt Weltcup-Comeback

1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

«Ich kann seit drei Wochen wieder ohne Einschränkung trainieren und freue mich, endlich wieder Wettkampf-Atmosphäre zu erleben. Aber ich gehe nach der langen Pause ohne große Erwartungen in die Rennen», sagte die 18 Jahre alte Olympia-Teilnehmerin der Deutschen Presse-Agentur. Seidel wird am Wochenende in beiden 1500-Meter-Rennen auf ihrer Heimbahn dabei sein.

Die beste deutsche Shorttrackerin hatte sich bei einem Trainingssturz am 8. Juni 2016 so schwer verletzt, dass sie nach einem Brustwirbelbruch sowie Rissen der Bänder im Wirbelbereich operiert werden musste. Dabei waren ihr vier Schrauben und Stäbe zur Stabilisierung des Brustwirbels eingesetzt worden.

In Dresden werden unter den 226 Teilnehmern aus 31 Nationen erstmals auch Athleten aus Malaysia und Kolumbien an den Start gehen. «Die Teilnehmerzahl zeigt: Die Läuferinnen und Läufer kommen gern zu uns und fühlen sich wohl. Erfreulich, dass mit Malaysia und Kolumbien zwei neue Länder dabei vertreten sind», sagte Uwe Rietzke, Vizepräsident der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft DESG.

Ihr Comeback im Weltcup gibt nach einjähriger Abstinenz auch Tina Grassow vom EV Dresden. Sie hatte sich im vergangenen Jahr auf ihr Studium konzentriert und startet nun über 500 Meter sowie in der Staffel. Die deutschen Farben vertreten auf den Einzelstrecken zudem Bianca Walter (Dresden), die mit einem sechsten Platz über 1000 Meter im Dezember in Südkorea für das bislang beste Weltcup-Resultat der Deutschen in diesem Winter sorgte, sowie Felix Spiegl (München), Christoph Schubert und Tom Rietzke (beide Dresden).

Short Track Weltcup in Dresden

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 16:00 Uhr

