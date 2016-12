Jansrud gewinnt : Super-G: Skirennfahrer Sander starker Fünfter in Gröden

1 von 1 Foto: Guillaume Horcajuelo 1 von 1

Gröden (dpa) - Andreas Sander ist beim Super-G von Gröden zum besten Ergebnis seiner Karriere gerast und hat dem Deutschen Skiverband nach mehr als vier Jahren wieder einen Top-5-Rang in einem Speed-Rennen beschert.

Beim Sieg von Kjetil Jansrud war der Ennepetaler als Fünfter nur eine knappe halbe Sekunde langsamer als der Norweger. Dieser rettete 0,06 Sekunden vor Landsmann Aleksander Aamodt Kilde. «Beeindruckend, wie immer. In Gröden ganz besonders. Aber es ist schön, mal nicht so weit weg zu sein», sagte Sander. «Wahnsinn.» Dritter in Südtirol wurde der Kanadier Erik Guay (+0,13).

Hinter Frontmann Sander sorgten Josef Ferstl und Thomas Dreßen auf der berühmten Saslong für das beste Mannschaftsergebnis seit Jahren. Im erst dritten Weltcup-Rennen nach seinem Kreuzbandriss gelang Ferstl auf Rang 13 mit 0,75 Sekunden Rückstand eine persönliche Bestleistung im Super-G. Dreßen raste mit Startnummer 59 auf Platz 17 (+0,88). Auch der 23-Jährige war in dieser Disziplin noch nie besser.

Sander löste mit dem Resultat das Ticket für die Ski-WM in St. Moritz. Ferstl schaffte mit dem Top-15-Platz zumindest die halbe Norm für den Saisonhöhepunkt im Februar.

«Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das war ein megageiler Super-G», sagte Sander. Der beste deutsche Speed-Fahrer hielt im oberen Teil mit den Norwegern mit und war bei der zweiten Zwischenzeit nur acht Hundertstelsekunden langsamer als Jansrud. Danach verlor er gut vier Zehntelsekunden, ballte im Ziel aber trotzdem zufrieden die Faust. «Ich war einfach erleichtert und froh, dass es Platz fünf ist im Ziel. Das hatte ich nicht erwartet.»

Vor Gröden waren bei Sander sieben Top-10-Plätze zu Buche gestanden. Ein sechster Rang beim Weltcup-Finale im Frühjahr in St. Moritz war bis zum Super-G in Südtirol das beste Ergebnis des 27-Jährigen. Tobias Stechert war mit Rang fünf bei einer Abfahrt im November 2012 in Lake Louise letztmals als DSV-Athlet unter die besten Fünf in einem Speed-Rennen gekommen. In einem Super-G war ein Deutscher letztmals vor fast genau sechs Jahren besser: 2010 wurde Stephan Keppler in Gröden Zweiter.

16.Dez.2016