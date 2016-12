Ziel Olympia in Pyeongchang : US-Trainer: Ski-Star Miller erwägt Comeback nächste Saison

1 von 1 Foto: Hans Klaus Techt 1 von 1

Demnach werde Miller zumindest im Januar nicht mehr zum Trainieren nach Europa kommen. Er habe aber per SMS geschrieben: «Zähle auf mich in der Zukunft, Trainer. Ich werde zurückkommen.» Im nächsten Winter könnte Miller mit dann 40 Jahren auch an den Olympischen Spielen in Pyeongchang teilnehmen.

Der viermalige Weltmeister und sechsfache Olympia-Medaillengewinner hatte sich nach seinem Sturz bei der Ski-WM 2015 mit seinem Ausrüster Head auf einen Auflösungsvertrag geeinigt und dabei zugestimmt, zwei Jahre lang für keinen anderen Ausrüster im Weltcup anzutreten. Ein Gericht in Kalifornien wies jüngst die Klage von Miller dagegen ab.

Miller ist mittlerweile selbst an einer Skifirma beteiligt, mit deren Material er auch starten möchte. «Ich hoffe, er wird zurückkommen, und ich hoffe, dass wir eine komplette Vorbereitungsphase haben werden», sagte Rearick.

von dpa

erstellt am 29.Dez.2016 | 18:28 Uhr