Saison-Start in Levi : Zwölf Skirennfahrer für Slalom-Auftakt nominiert

Angeführt von Felix Neureuther gehen insgesamt zwölf deutsche Skirennfahrer bei den ersten Weltcup-Slaloms der Saison in Levi an den Start. Neben sechs Männern nominierte der Deutsche Skiverband (DSV) auch sechs Frauen für die Torläufe am Wochenende in Finnland.