Klage in WM-Affäre : Zwanziger wirft Kanzlei Freshfields Widersprüche vor

Deshalb habe er beim Landgericht Frankfurt eine Klage gegen zwei Passagen aus dem sogenannten Freshfields-Report eingereicht, erklärte der 71-Jährige bei einer Pressekonferenz in seinem Heimatort Diez. Zwanziger bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

«Im Freshfields-Report steht weit vorne an plakativer Stelle: Das WM-OK 2006 hat Gremien des DFB getäuscht und bewusst Zahlungen verschleiert. Damit sagt der Bericht auch: Jedes einzelne Mitglied des WM-OK hat bewusst getäuscht, und damit auch Theo Zwanziger», sagte sein Rechtsanwalt Hans-Jörg Metz. «Weiter hinten im Bericht steht bei der Bewertung der Rolle von Theo Zwanziger aber auch: Man kann ihm nicht beweisen, dass er etwas gewusst hat. Genau diesen Widerspruch wollen wir klargestellt wissen.»

Das Organisationskomitee der WM hatte im April 2005 über ein Konto des Weltverbandes FIFA umgerechnet 6,7 Millionen Euro an den früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus zurückgezahlt. Das Geld wurde als Beitrag zu einer WM-Gala deklariert, die allerdings nie stattfand. Louis-Dreyfus hatte Franz Beckenbauer als Chef des WM-OK drei Jahre zuvor zehn Millionen Schweizer Franken geliehen, die kurz darauf an eine Firma des damaligen FIFA-Funktionärs Mohamed Bin Hammam in Katar weiterflossen. Was mit diesem Geld passierte, ist die zentrale Frage der gesamten WM-Affäre. Sie ist bis heute nicht geklärt.

erstellt am 04.Mai.2017 | 15:30 Uhr