85:65-Sieg gegen Barcelona : «Wow»: Trinchieri stolz - Bamberg international auf Kurs

1 von 1 Foto: Nicolas Armer 1 von 1

Dieser «Wow»-Auftritt war ganz nach dem Geschmack von Coach Andrea Trinchieri. Brose Bamberg setzte seine Aufholjagd in der Euroleague mit einem imponierenden Heimsieg gegen den FC Barcelona fort und feierte beim 85:65 (40:31) seinen siebten Erfolg im 16. Vorrundenspiel.

«Wow. Großartiger Erfolg. Großartige Atmosphäre. Großartiger Start ins neue Jahr», meinte Trinchieri hochzufrieden. «Wir haben toll verteidigt, haben unseren Gameplan mit großer Energie umgesetzt.»

Der deutsche Meister feierte seinen dritten Sieg nacheinander und überholte so die Spanier in der Tabelle. Damit haben sich die Chancen der Franken wieder erhöht, unter die besten acht Teams und damit in die Playoffs zu kommen. Beste Werfer der Gastgeber waren Janis Strelnieks und Darius Miller mit jeweils 20 Zählern, Nicolò Melli kam auf 17 Punkte und holte dazu noch 13 Rebounds. Den Katalanen reichten 19 Punkte des früheren Münchners Tyrese Rice nicht für den Auswärtssieg.

Die Bamberger waren bis auf ganz wenige Ausnahmen über die gesamte Spielzeit bestimmend. Jedes einzelne Viertel entschieden die Schützlinge des Italieners Trinchieri für sich. Schon im dritten Viertel lagen die Bamberger mit 20 Punkten vorne.

«Dann gab es vier Minuten, in denen wir aufgehört hatten mit Basketballspielen. Aber in unserem schlechtesten Moment, als Barcelona von 20 auf sechs rankam, das Momentum auf seiner Seite hatte - da haben wir einen 10:0-Lauf hingelegt und das Spiel entschieden», erklärte Trinchieri. «Es war eine großartige Nacht.»

Nach einem verpatzten Start in der Euroleague mit reihenweise knappen Niederlagen sind die Franken also wieder auf Kurs. Der jüngste Erfolg auf internationalem Parkett war der fünfte in den vergangenen sechs Partien der Königsklasse.

Spielstatistiken

Tabelle Euroleague

Brose Bamberg auf Euroleague-Homepage

Kader Brose Bamberg

Tabelle Bundesliga

Spielplan Brose Bamberg

von dpa

erstellt am 06.Jan.2017 | 10:54 Uhr