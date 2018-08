Bei Merkel-Besuch : Streit zwischen ZDF und Ministerpräsident Kretschmer wegen Pegida-Vorfall

Das ZDF beklagt, die Polizei habe sich von Pegida-Anhängern instrumentalisieren lassen. Der sächsische Ministerpräsident widerspricht.

von Tobias Bosse und dpa

19. August 2018, 15:32 Uhr

Mainz | ZDF-Chefredakteur Peter Frey hat Aufklärung über das Vorgehen der Polizei gegen Journalisten beim Dresden-Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert.









Am Rande des Besuchs der Kanzlerin sei am vergangenen Donnerstag ein Kamerateam, das im Auftrag des ZDF unterwegs war, etwa eine Dreiviertelstunde lang von der Polizei festgehalten worden, erklärte Frey am Sonntag.

Das Team sei vorher von einzelnen Pegida-Demonstranten verbal angegriffen worden. "Es handelt sich um eine klare Einschränkung der freien Berichterstattung. Das Team hat sich korrekt verhalten. Das ZDF verlangt eine Aufklärung des Vorgangs", erklärte Frey.





Doch das sieht der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gänzlich anders, wie er unmittelbar nach der Forderung des ZDF über seinen Twitter-Account mitteilte. Demnach seien die Polizisten, "die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten". Was im Umkehrschluss ein Vorwurf in Richtung ZDF-Reporter darstellt, sie hätten sich nicht seriös verhalten.









Unter dem Twitter-Post wiesen den CDU-Politiker nicht wenige kritisch auf seine Aussage hin. So wie beispielsweise auch Michael Klein, Nachrichtenchef der Zeitungsgruppe Lahn-Dill, der Kretschmer zunächst auf Artikel 5 des Grundgesetzes – freie Meinungsäußerung in Wort und Bild – verwies und anschließend scharf für das Loben eines solchen Verhaltens kritisierte.













Auch der deutsche Journalistenverband äußerte sich zu dem Statement des Ministerpräsidenten: "Die Einsichtnahme der Belege bestätigt: Unsere Kollegen haben sich hochprofessionell verhalten. Fragen wirft dagegen das Verhalten der Polizeibeamten auf. Das muss aufgeklärt werden."