Sie ist 500 Meter lang, die Fahrradstraße in der Langen Strasse in Rostock. Im Mai als Modellversuch eingeführt. Gibt es immer wieder Klagen über Autofahrer die die Fahrradstrasse nicht als solche beachten und auch über vermehrte Radler auf den Gehwegen. Was das Amt für Mobilität dem Fahren auf dem Gehweg entgegenzusetzen hat, was Anwohner und die Polizei dazu sagen, das können Sie hier hören.