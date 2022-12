Wer eine Reise macht, der kann was erzählen und wenn es auf noch zum Mond geht um so mehr. Das Weihnachtsmärchen vom Volkstheater Rostock kommt bunt und mit viel Spaß auf die Bühne. In "Annelieses und Peterchens Mondfahrt" gibt das Ensemble alles um den kleinen Zuschauern einen bleibenden Eindruck vom Theater zu vermitteln. Wir waren für Sie auf den Endproben am Volkstheater Rostock.

Artikel zum Podcast: