Teil 2: In Teil zwei unserer Weihnachtsgeschichte „Der Weihnachtsmann gibt nicht auf“ fasst der verunsicherte Weihnachtsmann einen wagemutigen Plan für den Heiligen Abend. Um zu alter Bekanntheit zurückzufinden, will er nicht nur einfach Geschenke bei den Kindern abliefern. Nein, er möchte, dass jedes Kind ihn dabei sieht - und am besten gleich ein paar Videos für Tiktok oder Instagram macht, um sie auf der ganzen Welt zu teilen. Text/Erzähler - Florian Wintels Weihnachtsmann - Michael Seidel Wichtel Nr. 7 - Marco Dittmer-Thielcke Polizist - Dirk Buchardt Mia - Elena Werner Produktion - Michael Broscheit Redaktion - Bastian Rabeneck

Artikel zum Podcast: