Adventskalender für Kinder : 24. Dezember: Die Orte der Weihnachtsgeschichte

Am heiligen Abend wird die Geschichte von Josef und Maria und der Geburt ihres berühmten Sohnes erzählt. Weißt du, wo das alles geschah?

von Ina Reinhart

24. Dezember 2021, 00:00 Uhr

Bethlehem | Es begab sich aber zu der Zeit... - so wird die Weihnachtsgeschichte oft erzählt. Die Zeit ist lange her. Schon vor 2000 Jahren wurde Jesus Christus in einem Stall in Bethlehem geboren. Die Stadt gibt es noch heute. Willst du mal nachschauen, wo die heilige Familie unterwegs war? Dann klick mal los:

