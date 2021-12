Adventskalender für Kinder : 23. Dezember: Gewinne den Baum der Weisheit

Bunt und magisch ist die Playmobil-Welt Ayuma. Im KiWi-Adventskalender gibt es etwas davon zu gewinnen.

von Ina Reinhart

23. Dezember 2021, 00:00 Uhr

Flensburg | Mit ein bisschen Feenstaub, viel Liebe und etwas Mut schützen die Waldfeen von Ayuma ihre Umwelt. Dabei werden sie unterstützt von ihren Seelentieren. Diese neue Playmobil-Welt könnt ihr auf einer extra Website, mit einer App oder mit Filmen entdecken.

In der ersten Folge der Adventures of Ayuma treffen Leavi, Elvi und Josy auf die fiese Noxana und ihre Schlange:

In Ayuma gibt es viele magische Orte. Einer davon ist der Baum der Weisheit, der die Feen berät. Im Baum wohnt ein Drachen. Der ist in dem Playmobil-Set ebenso enthalten, wie eine Fee, weitere Tiere und ein besonderer Würfel. Denn der Baum der Weisheit spricht in Rätseln und die Antworten spuckt er immer mit dem Würfel aus.

Playmobil

Den Baum der Weisheit kannst du gewinnen. Drei der Playmobil-Sets verlosen wir im letzten KiWi-Adventskalender-Gewinnspiel.

Die Gewinnspielfrage lautet: Wie viele Pinguine sind auf dem 23. Türchen des KiWi-Adventskalenders zu sehen?

Sende deine Antwort bis zum Einsendeschluss am Sonntag, 26. Dezember, 24 Uhr, an die E-Mailadresse kiwi@medienhausnord.de.

Die Gewinner geben wir hier nach Weihnachten bekannt.