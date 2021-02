Beißt sich durch Schuhe : Giftige Spinnen in der Stadt

Die Sydney-Trichternetzspinne gilt als eine der gefährlichsten Spinnen der Welt.

Sydney | In der Stadt Sydney in Australien kennt diese Spinne wohl fast jedes Kind: die Sydney-Trichternetz-Spinne. Denn sie ist eine der giftigsten Spinnen der Welt. Ausgerechnet sie lebt inmitten der großen Stadt und in deren Umkreis. Sydney-Trichternetz-Spinn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.