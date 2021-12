Kindernachricht zum Hören : Baumrinde: Wie Elefantenfüße und Katzenkrallen

Mal ist sie glatt, mal voller Furchen – was uns die „Haut“ der Bäume verrät

Berlin | Was für ein Baum ist das? Eine Buche etwa? Oder eine Eiche? Oft kann man mit Hilfe der Blätter bestimmen, um was für eine Baumart es sich handelt. „Man kann verschiedene Bäume aber auch an der Rinde erkennen“, sagt die Biologin Gesche Hohlstein. „Wer sich auskennt, kann von weitem sehen: Das ist eine Buche! Die Rinde ist gräulich und ganz glatt. Und d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.