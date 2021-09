Erinnerung : Die Anschläge vom 11. September

Vor 20 Jahren griffen Terroristen Gebäude in den USA an.

New York | Der 11. September 2001 war für viele Menschen ein schrecklicher Tag, besonders in den USA. Terroristen entführten damals vier Flugzeuge. Mit zweien flogen sie in die Türme der World Trade Centers in der Stadt New York. Die Wolkenkratzer stürzten ein. Terrorgruppe Al-Kaida steckte dahinter Das dritte Flugzeug steuerten die Terroristen in das Vert...

