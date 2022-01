Kindernews zum Hören : Die Verbotene Stadt

Im Zentrum von Chinas Hautstadt Peking gibt es eine eigene Stadt. Dort wohnten fast fünf Jahrhunderte lang die Herrscher von China. Inzwischen ist diese Palastanlage ein spannendes Museum.

Peking | Mitten in der Hauptstadt von China liegt eine Verbotene Stadt. So heißt die größte Palastanlage der Welt. Einst wohnten dort die Kaiser Chinas. Heute ist es ein Museum in der Hauptstadt Peking. Dort werden am 4. Februar die Olympischen Winterspiele eröffnet. Ein 50 Meter breiter Wassergraben und hohe Mauern umschließen die Verbotene Stadt. Die ist etw...

