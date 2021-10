Kinderbuch-Tipp zum Hören : Die fleißigen Helfer im Hamburger Hafen

Dieses Bilderbuch macht Kindern und erwachsenen Vorlesern Spaß: Die Hafenmännchen von Hamburg erinnern an die Heinzelmännchen. Doch sie sind in Gefahr!

Hamburg | So etwas wie die Heinzelmännchen aus Köln gibt es auch in Hamburg! Zumindest in dem Kinderbuch „Die Hafenmännchen von Hamburg“. Auf einer kleinen Insel vor St.Pauli in der Elbe leben die Hafenmännchen. Sie sehen ein bisschen aus wie eine Mischung aus Eichhörnchen und Hunden. Fast niemand weiß von ihnen, nur ein paar Freunde, die dieses Geheimnis fü...

