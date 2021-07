Ein Psychiater erklärt : Spaß hilft gegen Stress

Stress hat jeder mal. Aber was passiert bei einer Stressreaktion im Körper? Und was hilft gegen zu viel Stress? Auf diese und viele andere Fragen findest du hier Antworten.

Berlin | Stress kennt fast jeder. Erwachsene klagen oft darüber. Manche Leute suchen sich auch Rat und Hilfe bei einem speziellen Arzt, einem Psychiater. Dominique Piber ist Psychiater in Berlin und erklärt, was man gegen Stress tun kann. Was löst Stress aus? Stress kann sehr unterschiedliche Ursachen haben. Das können Belastungen auf der Arbeit od...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.