Kindernews zum Hören : Ein spannender Agentenaustausch

Vor 60 Jahren überquerten zwei Männer die Glienicker Brücke in Berlin. Das Besondere daran: Es waren Spione!

Berlin | Spannung liegt in der Luft. Und Nervosität! Auf beiden Seiten fragt man sich: Wird alles klappen, wie vereinbart? Werden sich die anderen auch wirklich an die Regeln halten? Oder wird das Ganze sehr schlecht enden? Am 10. Februar 1962 passierte in der Stadt Berlin etwas, was es vorher so noch nicht gegeben hatte: Es kam zu einem Agentenaustausch! D...

