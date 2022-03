Kindernews zum Hören : Eine Klinik für Wasservögel

Wenn Vögel verletzt sind, werden sie oft von der Polizei oder der Feuerwehr gerettet. Sie kommen in Pflegestationen und werden dort wieder aufgepäppelt. In Hattingen gibt es eine spezielle Klinik für Wasservögel.

Hattingen | Thorsten Kestner schaut hinüber zu den zwei kleinen Seen. Dutzende Enten und Schwäne schwimmen dort hin und her. Sie scheinen aufgeregt zu sein, nervös. „Irgendetwas scheint ihnen Angst zu machen. Vielleicht ist heute Nacht ein Fuchs hier umhergestreift“, sagt er. Dann kippt er eine große Kiste mit Körnern in der Nähe des Ufers aus. „Normalerweise kom...

