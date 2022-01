Kindernews zum Hören : Eine Schule für mögliche Popstars

An der Popakademie in der Stadt Mannheim lernen Studierende alles, was sie für eine Karriere in der Musikbranche brauchen. Einige werden später tatsächlich Popstar!

Mannheim | In der Stadt Mannheim gibt es eine Popakademie. Akademie bedeutet in etwa Hochschule. Udo Dahmen ist dort einer der Chefs. Er verrät, wie man es an die Popakademie schafft und was man dort alles lernen kann. Herr Dahmen, ich würde gerne Popstar werden. Bin ich da bei Ihnen an der Popakademie richtig? Sicherlich träumen viele davon, später einmal Popstar zu werden. Die Popakademie bildet aber keine Popstars aus, sondern in erster Linie Musikerinnen und Musiker. Und natürlich auch zukünftige Musikmanager. Aber wenn man die Popakademie absolviert hat, kann es schon passieren, dass man auch Popstar wird, oder? Ja, natürlich. Joris ist so ein Beispiel. Oder Alice Merton. Sowohl sie selbst als auch ihre Band haben an der Popakademie studiert. Was muss ich tun, um an der Popakademie studieren zu können? Ganz am Anfang muss man unter anderem einen Fragebogen ausfüllen und drei Musikstücke einschicken. Dazu gehört auch ein Video, sodass wir sehen können, wie derjenige oder diejenige das live umsetzt und rüberkommt. Aus diesen Einsendungen wählen wir dann aus und laden die Bewerber zur Aufnahmeprüfung ein. Wie läuft diese Aufnahmeprüfung ab? Die Bewerber müssen zum Beispiel eine Prüfung in Musiktheorie absolvieren, einen Aufsatz schreiben und natürlich auch live vor einer Jury vorspielen. Das alles dauert mehrere Tage. Warum braucht man denn überhaupt so etwas wie eine Popakademie? In der Popmusik geht es vor allem darum, Songs zu komponieren und zu produzieren. Es geht darum, wie man Texte schreibt, Arrangements macht und wie man die Songs produziert. Das alles muss man lernen. ...

