Alfons Zitterbacke : Filmdrehs sind aufregend

In Kinofilmen sieht man oft nur wenige Menschen auf der Leinwand. Damit aber alles gut aussieht, sind viel mehr Leute nötig! Das konnte man gerade beim Dreh von „Alfons Zitterbacke“ sehen.

Petersberg | Der Kameramann stellt seine Kamera ein, die Schauspieler und Schauspielerinnen lernen noch einmal ihren Text. Der Beleuchter sucht nach der besten Lichteinstellung. Und drum herum fahren Menschen Kulissen hin und her. So ein Filmdreh ist ganz schön aufregend! Das gilt auch für den Kinderfilm „Alfons Zitterbacke“, der gerade gedreht wird. An den Dre...

