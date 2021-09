Kinder zur Bundestagswahl : Frederic aus Potsdam: Mehr um die Schulen kümmern

Vor der Bundestagswahl am 26. September haben wir Jungen und Mädchen aus verschiedenen Ecken des Landes gefragt, was ihnen wichtig ist.

Potsdam | Was würden Kinder als Chef oder Chefin der deutschen Regierung machen? Anlässlich der Bundestagswahl am 26. September haben wir Jungen und Mädchen aus ganz Deutschland interviewt. Heute kommt der zehn Jahre alte Frederic zu Wort. Er wohnt in Potsdam im Bundesland Brandenburg. Würdest du bei der Wahl gerne mit abstimmen? Ja. Ich möchte auch mal w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.