Kindernews zum Anhören : Youssoufa Moukoko ist der jüngste Bundesliga-Spieler

Schon als Kind spielte er gegen Ältere: Mit 16 Jahren ist Youssoufa Moukoko der jüngste Spieler und Torschütze der Liga.

Dortmund | Mit 16 Jahren sitzen die meisten Jugendlichen noch in der Schule. Oder sie machen eine Ausbildung. Youssoufa Moukoko spielt Fußball in der Bundesliga. In der höchsten deutschen Liga ist er der jüngste Profi, den es bislang gab. Youssoufa Moukoko ist ...

