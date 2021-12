Adventskalender für Kinder : 4. Dezember: Wo landet der Weihnachtsmann?

Im zweiten Advents-Hörspiel Geschichten am Kamin sind Lena und Marie auf der Suche nach dem Weihnachtsmann.

von Ina Reinhart

05. Dezember 2021, 00:00 Uhr

Osnabrück | Geschichten am Kamin: Wer in die Luft geht, muss irgendwann auch wieder landen. So ist das auf der Erde. Wenn sich der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren und dem Schlitten voller Geschenke auf die Reise macht, muss er viele Ziele ansteuern. Da kann er sich schon mal verirren. Genau das passiert in dieser Adventsgeschichte.

Aber hört selbst:



