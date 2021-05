Jubiläum : Im Einsatz für die Menschenrechte

Briefe schreiben und Unrecht bekämpfen: Die Organisation Amnesty International wird 60 Jahre alt.

Köln | Es war nur ein Artikel in der Zeitung, aber der sorgte für mächtigen Wirbel. Der Text trug die Überschrift „Die vergessenen Gefangenen“ und war in einer Zeitung in Großbritannien erschienen. Geschrieben hatte ihn ein Rechtsanwalt namens Peter Benenson. Er schrieb über Menschen, die im Gefängnis saßen. Aber nicht, weil sie etwas Schlimmes angestellt...

