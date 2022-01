Kindernews zum Hören : Kinderarbeit ist eigentlich weltweit verboten

Kinder haben Rechte. Dazu gehört auch, dass sie nicht arbeiten müssen, sondern zur Schule gehen sollen. Doch in vielen Ländern sieht das anders aus.

Schwerin | Im Morgengrauen, noch bevor die Sonne ganz aufgegangen ist, steht José auf. Er packt etwas zu essen und zu trinken in seinen Beutel und macht sich auf den Weg. José ist zwölf Jahre alt und arbeitet auf einer Zuckerrohrplantage. Wie viele Kinder in Brasilien kann er nicht zur Schule gehen, er muss zum Unterhalt der Familie beitragen. Obwohl in seinem H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.