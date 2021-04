Schleswig-Holstein : Leonie und ihre Schlittenhunde

Mit elf Jahren ist das Mädchen schon fünffache Weltmeisterin.

Dithmarschen | Leonie liebt ihre Hunde – und sie liebt die Geschwindigkeit. Mit einer Kombination aus beidem wurde das Mädchen aus Schleswig-Holstein in diesem Jahr zum fünften Mal Junioren-Weltmeisterin. Dabei hat sie gerade erst ihren elften Geburtstag gefeiert. Leonie nimmt schon an Schlittenhunde-Weltmeisterschaften in Alaska teil, seit sie fünf Jahre alt war. U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.