Kindernews : Löwen streifen wieder durch Ruanda

Nashörner, Elefanten, Zebras, Giraffen und natürlich auch Löwen. Wer an Afrikas Tierwelt denkt, kommt schnell auf diese Tiere. Doch in Ruanda waren Löwen ausgestorben. Nun sind sie zurück.

Kigali | Der Löwe wird oft König der Tiere genannt. Taucht ein Löwe in einer Geschichte auf, dann heißt das meist: Er besitzt Kraft, Würde und Herrschaft. Eben wie ein König. Doch während Löwen in Filmen und Büchern meist mächtig sind, haben sie es in der Natur oft schwer. Tatsächlich sind sie zunehmend vom Aussterben bedroht. Menschen wandeln Savanne um in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.