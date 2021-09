Kinder zur Bundestagswahl : Niels aus Hessen: Kinder sollen in einer besseren Welt leben

Was würden Kinder als Chef oder Chefin der deutschen Regierung machen? Welches Thema ist ihnen in der Politik wichtig? Wir haben Jungen und Mädchen aus verschiedenen Ecken des Landes gefragt.

Frankfurt | Was würden Kindern ändern, wenn sie in der Politik bestimmen könnten? Das haben wir Jungen und Mädchen aus ganz Deutschland gefragt. Heute kommt heute der zehn Jahre alte Niels zu Wort. Er wohnt in Liederbach am Taunus im Bundesland Hessen. Das ist ganz in der Nähe der großen Stadt Frankfurt am Main. Frankfurt wäre bei der Gründung der Bundesrepublik f...

